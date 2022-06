Biglia all'Istanbul Basaksehir, è ufficiale: l'ex Lazio e Milan resta in Turchia

Lucas Biglia saluta il Fatih Karagumruk e rimane in Turchia, dove vestirà la maglia dell'Istanbul Basaksehir: biennale con opzione.

A 36 anni, nuova avventura per Lucas Biglia. Sempre in Turchia, dove l'argentino milita dal 2020: addio al Fatih Karagumruk e 'sì' all'Istanbul Basaksehir.

Come recita il comunicato ufficiale diffuso dalla società con cui ha firmato il centrocampista, l'accordo prevede una durata biennale con opzione per allungare di altri 12 mesi la 'liaison'.

L'articolo prosegue qui sotto

Biglia, che in Italia ha indossato le maglie di Lazio e Milan, lascia così il club che vedrà Andrea Pirlo tornare in panchina per trasferirsi al Basaksehir, restando dunque nella capitale turca.

Con la maglia del Fatih Karagumruk, il regista sudamericano ha collezionato 65 presenze e 4 goal.