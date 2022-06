Pirlo riparte dalla Turchia: ha firmato con il Fatih Karagümrük

C'è la firma sul contratto con i turchi del Fatih Karagümrük dell'ex centrocampista di Juventus e Nazionale: accordo annuale.

Nuova avventura in panchina per Andrea Pirlo. Ad un anno di distanza dall'addio alla Juventus, l'ex centrocampista inizia una nuova avventura lontano dall'Italia. Il 'Maestro' vola in Turchia, dove allenerà il Fatih Karagümrük.

Come riportato da 'Sky Sport', c'è la firma sul contratto della durata di un anno con il club militante nel massimo campionato, chiuso in ottava posizione nella stagione da poco conclusa.

Pirlo torna in pista dopo l'esperienza alla guida della Juventus, nel corso della stagione 2020/2021: due trofei (una Coppa Italia e una Supercoppa italiana) in bacheca, oltre al quarto posto strappato all'ultima giornata e alla cocente eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Porto.

Al Karagümrük l'ex calciatore di - tra le altre - Juve e Nazionale trova una folta presenza di italiani e giocatori che hanno militato in Serie A: da Viviano e Biraschi a Borini, passando per l'ex interista Karamoh.