Bergomi ridimensiona Dybala: "Non è un campione né un fuoriclasse"

L'ex difensore dice la sua sul numero 10 bianconero: "È un grande giocatore, ma ci sta che possa partire fuori".

Il calcio italiano si è fermato un mese fa, a un goal di Paulo Dybala contro l' che ha fatto stropicciare gli occhi a molti, facendo porre a tanti delle domande sul suo ruolo nella .

Beppe Bergomi a 'Sky Calcio Club' ha parlato del numero 10 bianconero, ritenendo che non sia un campione o un fuoriclasse e che possa dunque partire dalla panchina.

“È un grande giocatore, non è un grande campione né un fuoriclasse. Ci sta che possa partire fuori in questa Juventus dove c’è Cristiano Ronaldo che condiziona tutti gli altri. Il campione e fuoriclasse è indiscusso nella e nella nazionale. Dybala non lo è in nessuno dei due”.

L'argentino in stagione è partito dal 1' in 23 casi su 34 in stagione, segnando un totale di 13 goal.