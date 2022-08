Il Bayern Monaco murato da Sommer: prestazione super condita da 19 parate

Una prestazione maestosa, forse la migliore della sua intera carriera. Il Bayern tira trentatré volte, ma non gli basta per vincere.

Effettuare trentatré tiri verso la porta avversaria e non riuscire a vincere la partita. Il Bayern Monaco, dopo tre successi consecutivi (e quindici goal realizzati nelle prime tre gare), per la prima volta non riesce a fare bottino pieno in campionato.

A bloccarlo sull’1-1 nel quarto turno di Bundesliga sono stato il Borussia Monchengladbach e soprattutto uno straordinario Yann Sommer.

Il portiere elvetico infatti, ha sfoderato all’Allianz Arena una delle migliori prestazioni della sua intera carriera. Sono state infatti ben diciannove le parate in tutto nell’arco dei novanta minuti e sono valse un punto pesantissimo, oltre che uno storico primato.

Mai infatti prima un portiere era riuscito ad effettuare un numero così elevato di parate in una sola partita di Bundesliga da quando si raccolgono questi tipi di dati. Il precedente primato era detenuto da Alexander Schwolow che, nello scorso gennaio con la maglia dell’Hertha e sempre contro il Bayern, si era ‘fermato’ a quota quattordici. Ma c’è di più.

Sommer infatti ha battuto un altro record nella stessa partita: con 266 presenze è diventato il giocatore svizzero con più partite nella storia della Bundesliga.

L’estremo difensore trentatreenne, che milita nel Gladbach dal 2014, ha superato in questa speciale classifica l’ex centrocampista Ciriaco Sforza.