Barry, goal al Liverpool e scambio maglia con Fabinho: poi il dietrofront

Siparietto dopo Aston Villa-Liverpool di FA Cup: il 'baby' Barry, in goal coi Reds, scambia la maglia con Fabinho ma viene esortato a riprendersela.

Una notte così chissà quante volte l'aveva sognata. Eppure Louie Barry stava per perdersi il souvenir più pregiato di - , consegnato nelle mani di Fabinho al fischio finale.

La stellina dei Villans, in goal nell'1-4 con cui venerdì la squadra di Klopp ha passato il turno in , aveva momentaneamente portato in vantaggio i suoi scesi in campo con l'Under 23 causa focolaio Covid tra i 'grandi'.

Louie Barry le cambió la camiseta a Fabinho Pero llegó un miembro del staff del Aston Villa y le dijo de guardar la de su debut



Entonces, echó a correr a por Fabinho para pedírsela de vuelta pic.twitter.com/oWmX5yfgpI — DAZN España (@DAZN_ES) January 9, 2021

Il 17enne attaccante, al triplice fischio, si è scambiato la maglia con Fabinho ignaro che potesse rappresentare il cimelio della serata super vissuta: a farglielo notare è un membro dello staff, che lo esorta ad andare a riprendersela.

Il tutto avviene tra fair play e sorrisi, con Barry che diventa protagonista due volte regalandosi un'altra emozione.