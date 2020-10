Bari-Teramo dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari sfida il Teramo nella seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

BARI-TERAMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bari-Teramo

• Data: domenica 4 ottobre 2020

• Orario: 15:00

• Canale TV: -

• Streaming: Eleven Sports

Entrambe vittoriose al debutto, Bari e Teramo si presentano all'incrocio valido per la seconda giornata di Serie C a punteggio pieno. Morale a mille per pugliesi e abruzzesi, a quota 3 in classifica dopo i primi 90' del Girone C.

Il Bari ha espugnato il campo della Virtus Francavilla con un pirotecnico 2-3, mentre in settimana ha dovuto salutare la Coppa al secondo turno venendo eliminato ai calci di rigore dalla .

Altre squadre

Per quanto riguarda il Teramo - anch'esso fuori dalla Coppa dopo il ko di misura con la Reggina - la compagine abruzzese ha bagnato l'esordio nel campionato 2020/2021 superando l'ambizioso di mister Boscaglia con un secco 2-0.

Tutto su Bari-Teramo: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BARI-TERAMO

Bari-Teramo si gioca domenica 4 ottobre 2020 allo stadio 'San Nicola' di Bari: calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

La partita tra Bari e Teramo non sarà trasmessa in : il match sarà visibile su Eleven Sports, che detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie C.

Per godersi Bari-Teramo sarà dunque necessario collegarsi al sito di Eleven Sports, che manderà in onda la partita in diretta : occorrerà abbonarsi o acquistare il singolo evento, step necessario per avere accesso alla visione.

L'articolo prosegue qui sotto

Gli utenti potranno guardare Bari-Teramo sul portale della piattaforma, oppure scaricando l'app di Eleven Sports su smart tv, smartphone o tablet.

BARI (3-4-3): Frattali; Di Cesare, Minelli, Perrotta; Ciofani, Sabbione, Maita, Semenzato; Corsinelli, Antenucci, D'Ursi. All. Auteri.

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Soprano, Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari, Bombagi, Mungo; Birligea. All. Paci.