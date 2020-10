Bari-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bari e Catania si sfidano nel big match del 7° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Catania

Bari-Catania Data: 26 ottobre 2020

26 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Rai Sport, Eleven Sports

Rai Sport, Eleven Sports Streaming: Rai Play, raisport.rai.it, Eleven Sports

Il Bari di Gaetano Auteri sfida il Catania di Giuseppe Raffaele nel posticipo della 7ª giornata del Girone C di Serie C.

I pugliesi sono terzi in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi, e hanno da recuperare una partita, gli etnei si trovano in 10ª posizione a quota 6, con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta e con 4 punti di penalizzazione iniziali per inadempimenti societari e anch'essi una gara in meno disputata.

Nei 52 precedenti fra le due squadre in gare ufficiali, i siciliani sono in vantaggio nelle statistiche con 21 vittorie, 16 affermazioni del Bari e 15 pareggi. I pugliesi arrivano dal pareggio senza goal nel 'Derby del Mare' contro il Monopoli, gli etnei hanno rimediato una sconfitta per 1-3 al Nobile di Lentini contro la Ternana.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Mirko Antenucci e Daniele Celiento sono i migliori realizzatori dei biancorossi con 3 goal ciascuno, mentre fra i rossazzurri sono andati a segno finora 5 giocatori diversi, tutti con una rete all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-CATANIA

Bari-Catania si disputerà la sera di lunedì 26 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco D'Ascanio della sezione di Ancona, è in programma per le ore 21.00.

Il big match del girone C di Serie C, Bari-Catania, sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre).

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta da Eleven Sport, la piattaforma web che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, sulla quale sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione scaricando l'apposita app.

Il posticipo Bari-Catania sarà visibile in diretta streaming in chiaro su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica, oltre che su Eleven Sports.

In entrambi i casi la gara potrà essere vista sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale delle rispettivi piattaforme, e su dispositivi mobili smartphone o tablet, scaricando le app.

L'evento sarà inoltre visibile anche sul sito di Rai Sport e sulla pagina Facebook di Eleven Sports .

Auteri si affiderà al consueto 3-4-3. In attacco potrebbe rivedersi dal 1' Marras al posto di Citro nel tridente con Antenucci e D'Ursi. A centrocampo Maita e Bianco saranno i due interni, con Matteo Ciofani a destra e D'Orazio sulla corsia mancina. In difesa, davanti al portiere Frattali, la linea a tre, vista la squalifica di Sabbione, espulso nel Derby contro il Monopoli, sarà composta da Celiento, Perrotta e Di Cesare.

L'articolo prosegue qui sotto

Raffaele risponderà con il classico 'Albero di Natale', il 4-3-2-1. Il vertice alto offensivo sarà ancora una volta Sarao, ma alle sue spalle Izco ed Emmausso potrebbero rilevare dal 1' Mammeh e Biondi. A centrocampo probabile conferma per Welbeck in cabina di regia, con Albertini e Maldonado mezzali ai suoi lati. Fra i pali agirà Martínez, mentre la difesa vedrà Claiton e Silvestri comporre la coppia centrale e Calapai e Pinto, favorito su Zanchi, esterni bassi.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Perrotta, Di Cesare; M. Ciofani, Maita, Bianco, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.

CATANIA (4-3-2-1): Martínez; Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto; Albertini, Welbeck, Maldonado; Izco, Emmausso; Sarao.