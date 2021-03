Bari-Casertana dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari ospita la Caserta nella 31ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-CASERTANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Casertana

Bari-Casertana Data: 17 marzo 2021

17 marzo 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports e Sky Primafila (numero 253 del satellite)

Eleven Sports e Sky Primafila (numero 253 del satellite) Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Massimo Carrera sfida in casa la Casertana di Federico Guidi nella 31ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C. I pugliesi sono terzi in classifica con 52 punti, frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, i campani occupano la 10ª posizione (l'ultima che consentirebbe l'accesso ai playoff) a quota 37, con un cammino di 11 successi, 4 pareggi e 13 k.o.

Nei 10 precedenti fra le due formazioni in gare ufficiali, il bilancio pende nettamente dalla parte dei Galletti, con 5 vittorie, 4 pareggi e un'unica affermazione dei Falchetti.

I biancorossi arrivano da due vittorie e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 partite, i rossoblù invece hanno collezionato un pareggio, 2 sconfitte, fra cui la più recente nella gara contro il Teramo, e una vittoria.

Mirco Antenucci, autore di 12 reti, è il miglior marcatore stagionale del Bari, benché Pietro Cianci, anch'egli nella rosa dei pugliesi, sia il capocannoniere del torneo a quota 13 (10 centri sono stati segnati con la maglia del Potenza nella prima parte della stagione).

Nella Casertana spiccano gli 11 goal di Luigi Cuppone, il giocatore più prolifico dei campani. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Casertana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-CASERTANA

Bari-Casertana si giocherà il pomeriggio di mercoledì 17 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 17.30.

La sfida Bari-Casertana sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 253 del satellite).

Sarà possibile inoltre vedere la partita sulle moderne smart tv mediante la piattaforma web Eleven Sports, effettuando il download dell'apposita applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà sottoscrivere prima un abbonamento, scegliendo la durata in base alle proprie esigenze.

La partitamediante Eleven Sports, potrà essere vista in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook, o collegandosi con il sito ufficiale del servizio oppure scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe le modalità occorrerà effettuare il log-in sul portale e successivamente cliccare sul link della gara.

Carrera dovrebbe abbandonare l'inedito 4-3-3 visto all'opera contro la Ternana e tornare al 4-2-3-1. In difesa, davanti al portiere Frattali, a destra potrebbe recuperare Celiento, dopo esser rimasto fuori precauzionalmente dal big match con la Ternana, con Sarzi Puttini confermato a sinistra e al centro la coppia composta da capitan Di Cesare e Perrotta. In mediana tandem composto da De Risio e Maita. Sulla trequarti torna dopo la squalifica Marras, e si rivedranno dal 1' Antenucci e D'Ursi, partiti dalla panchina nella sfida del Liberati. In attacco agirà il centravanti Cianci. Ai box per problemi fisici i vari Matteo Ciofani, Andreoni e Citro.

Guidi manderà in campo i campani con il 4-3-3. Nel tridente d'attacco potrebbe vedersi dall'inizio Castaldo nel ruolo di centravanti, con Rosso e Turchetta ai suoi lati. Cuppone è l'alternativa all'esperto bomber. A centrocampo linea a tre con Santoro playmaker e Simone Icardi e Matese (favorito su Pacilli) nel ruolo di mezzali. Fra i pali agirà Avella, davanti a lui Hadziosmanovic e Polito (Del Grosso è out per infortunio) saranno i due terzini, con Buschiazzo e Carillo centrali difensivi.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Celiento, Di Cesare, Perrotta, Sarzi Puttini; De Risio, Maita; Marras, Antenucci, D'Ursi; Cianci.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Polito; Icardi, Santoro, Matese; Rosso, Castaldo, Turchetta.