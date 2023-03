Barcellona-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Barcellona e Real Madrid si sfidano nel Clasico di Liga: tutto le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Grande attesa in Spagna dove domenica sera si gioca la gara più attesa dell'anno, quella che spesso decide l'esito di tutto il campionato. Al 'Camp Nou' infatti arriva il Real Madrid, costretto a battere il Barcellona per evitare di vedere scappare i blaugrana a +12.

Guarda Barcellona-Real Madrid solo su DAZN. Attiva ora

Attualmente infatti i catalani comandano incontrastati la Liga con 65 punti raccolti in 25 giornate. I Blancos invece inseguono a 56 punti, con l'Atletico Madrid terzo in classifica a 48 punti.

Nella gara d'andata, giocata al 'Bernabeu', il Real Madrid si è imposto per 3-1. Le due squadre in questa stagione si sono affrontate altre due volte in Supercoppa (successo del Barcellona) e nell'andata della semifinale di Coppa del Re vinta sempre dai blaugrana.

Di seguito tutto su Barcellona-Real Madrid: da dove, come e quando guardare la partita in diretta tv o streaming e tutti gli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO BARCELLONA-REAL MADRID

Partita: Barcellona-Real Madrid Data: 19 marzo 2023 Calcio d'inizio: ore 21.00 Stadio: Camp Nou, Barcelona

DOVE VEDERE BARCELLONA-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, detentrice in Italia dei diritti del massimo campionato spagnolo. Per vedere la sfida in tv, occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o utilizzare dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast. In alternativa si può scaricare l'app dalle console di videogiochi PlayStation e Xbox. È possibile accedere all'app anche tramite l'utilizzo del TIMVISION Box.

Il Clasico sarà visibile anche in diretta streaming collegandosi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionando la finestra della partita, oppure scaricando l'app DAZN da smartphone o tablet.

Barcellona-Real Madrid inoltre, per la prima volta in Italia, sarà trasmessa anche in chiaro sul canale Youtube di DAZN (non a schermo intero) con un’edizione speciale del format Coca-Cola Super Match.

Paese Canale tv Streaming Italia DAZN DAZN

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA

Xavi punta su Lewandowski al centro di un tridente completata da Raphinha e Gavi, a centrocampo i titolarissimi Pedri, Busquets e De Jong. Difesa a quattro formata da Koundé, Araujo, Christensen e Balde.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Ruolo Giocatori Portiere Ter Stegen Difensori Koundé, Araujo, Christensen, Balde Centrocampisti Pedri, Busquets, De Jong Attaccanti Raphinha, Lewandowski, Gavi

PROBABILE FORMAZIONE REAL MADRID

Ancelotti schiera la migliore formazione possibile con Nacho confermato come terzino sinistro, a centrocampo Camavinga insieme a Modric e Kroos. Valverde nel tridente con Vinicius e Benzema.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.