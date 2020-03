Barcellona, Messi annuncia: "Taglio degli stipendi per il 70%"

Lionel Messi comunica la decisione dei giocatori del Barcellona di tagliarsi lo stipendio per una somma pari al 70%: "Abbiamo sempre aiutato il club".

In un momento di piena emergenza per i club una forte mano arriva dagli stessi giocatori, che decidono di alleggerire le casse societarie con un drastico taglio ai propri stipendi. E' il caso della , che fa respirare il bilancio bianconero per una somma pari a 90 milioni, ma è ora anche il caso del , come confermato da Lionel Messi.

La decisione è stata presa da tutto lo spogliatoio blaugrana ed è stata annunciata dal capitano argentino tramite il proprio profilo 'Instagram':

"Abbiamo sempre aiutato il club quando ci è stato chiesto, oltre alla riduzione del salario per il 70% durante questo stato di emergenza forniremo contributi affinchè tutti i dipendenti possano continuare a percepire il 100% dei loro stipendi".

Anche il Barcellona, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il trovato accordo, specificando come non siano stati solo i giocatori a rinunciare a parte dei loro stipendi.

“Il consiglio di amministrazione del Barcellona e i membri di tutte le squadre professionistiche e la maggior parte della squadra di basket, hanno raggiunto un accordo per la riduzione dei loro stipendi durante l’emergenza dovuta al Covid-19. L'articolo prosegue qui sotto Altre squadre Nel caso della prima squadra di calcio, la riduzione sarà superiore al 70% originariamente proposto dal club. Questo contributo aggiuntivo, oltre a quello fornito dal club, garantirà al personale non sportivo del club che sarà messo in ERTE questa settimana, di ricevere il 100% dello stipendio. Il Club vuole ringraziare i suoi atleti professionisti per il loro coinvolgimento in una situazione eccezionale come quella generata da questa emergenza sanitaria”.

Un significativo taglio agli stipendi da parte dei campioni del club catalano al fine di attenuare le perdite della società spagnola in un momento in cui vengono a mancare tante entrate con le competizioni ormai ferme da settimane. Dopo la Juventus il segnale arriva anche dal Barcellona: i campioni aiutano i rispettivi club.