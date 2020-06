Tegola pesante per il Barcellona: lesione muscolare per De Jong

Il centrocampista del Barcellona, Frenkie De Jong, ha riportato una lesione al soleo della gamba destra. Da stabilire i tempi di recupero.

Il perde uno dei suoi uomini più importanti nella fase più importante della stagione. Frenkie De Jong ha infatti riportato un infortunio muscolare che potrebbe costringerlo a diverse settimane di stop.

A confermarlo è stato lo stesso club blaugrana attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

❗COMUNICADO MÉDICO | En el seguimiento clínico de @DeJongFrenkie21 se ha detectado una lesión en el sóleo de la pierna derecha



🔗https://t.co/dX2QmJUphl pic.twitter.com/ist5GYWNZp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 21, 2020

“Frenkie De Jong ha riportato una lesione al soleo della gamba destra. L’evoluzione dell’infortunio stabilirà la disponibilità del giocatore. Il 21 del Barça è alla sua prima stagione da giocatore del Barcellona ed ha disputato un totale di 38 partite, 27 delle quali in campionato”.

Il Barcellona non ha quindi reso noti i tempi di recupero né la precisa gravità dell’infortunio, ma quanto meno dovrà fare a meno di lui in diverse partite di campionato, visto che le ultime sette giornate di si disputeranno nell’arco temporale di un mese.

Il centrocampista olandese ex , che è approdato al Barça la scorsa estate, ha giocato 38 delle 41 partite ufficiali dei blaugrana nel corso della sua prima annata in , risultando il quarto giocatore più utilizzato in assoluto alle spalle dei soli Ter Stegen, Piqué e Griezmann.

Il Barcellona è attualmente primo in Liga con tre punti di vantaggio sul (i Blancos hanno una partita in meno) e tra il 7 ed 8 agosto affronterà il Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (l’andata giocata al San Paolo si è chiusa sull’1-1 in virtù delle reti di Mertens e Griezmann).