Barcellona-Juventus, Dembelé sugli scudi: Alex Sandro e Cuadrado in difficoltà

Il primo tempo di Barcellona-Juventus ha visto Dembelé imprendibile per i giocatori schierati a sinistra da Massimiliano Allegri.

Seconda amichevole pre-stagionale per la Juventus, che dopo aver sconfitto il Chivas affronta nel Soccer Tour il Barcellona di Xavi. Un team blaugrana che ha fatto la voce grossa sul calciomercato, portando in Catalogna giocatori come Lewandowski, Kessié e Raphinha. Contro i bianconeri, però, ha brillato Ousmane Dembelé.

Schierato titolare sulla corsia destra, il francese ha messo in mostra quelle qualità che i tifosi del Barcellona aspettano di vedere con continuità nella prossima ed imminente stagione. Rinato sotto Xavi, capace di mettere insieme una dose massiccia di assist nella seconda parte del 2021/2022, Dembelé ha mandato un messaggio ai nuovi arrivati.

Sua, infatti, la doppietta con cui il Barcellona ha chiuso il primo tempo in vantaggio, con il goal di Kean per il momentaneo pareggio della Juventus. Due grandi azioni personali per l'ex Dortmund, ma interpreti sulla corsia mancina bianconera da rivedere.

Per l'1-0 Dembelé ha dribblato Cuadrado e mandato a vuoto per due volte un Alex Sandro in netta difficoltà, mentre per la doppietta personale ha superato abilmente il colombiano, per poi battere col mancino Szczesny per la seconda volta.

Insieme alle grandi, ritrovate, doti di Dembelé, l'altra notizia del primo tempo è stata senza dubbio la difficoltà della Juventus nella corsia sinistra, soprattutto nei cambi di gioco che hanno visto il francese superare agevolmente gli avversari. E mostrare una nuova esultanza, imitando una dormita sul campo del Cotton Bowl di Dallas, Texas.

Per Cuadrado, in affanno in fase difensiva, l'assist della rete bianconera al minuto 39, ma anche altri tentativi sulla fascia. Migliore in campo per la Juventus, il nuovo arrivato Di Maria.