Barcellona-Alavés dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Barcellona-Alavés

Il Barcellona capolista sfida l'Alavés nella 18ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde, capolista della assieme al , sfida in casa il Deportivo Alavés di Asier Garitano nella 18ª giornata della Liga spagnola. I catalani guidano la graduatoria con 36 punti, frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, i baschi sono quattordicesimi assieme al Valladolid con 14 punti e un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Sono 28 i precedenti fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo. Il bilancio è favorevole ai blaugrana con 18 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. In particolare, i catalani hanno avuto la meglio nelle ultime 5 sfide di campionato contro i baschi, segnando in media 3 goal a partita e tenendo la porta inviolata in 4 di queste gare.

L'ultima sconfitta casalinga del Barcellona contro l'Alavés è datata 10 settembre 2016, con un 2-1 firmato Deyverson e Ibai Gómez a vanificare la rete del provvisorio 1-1 di Mathieu.

Il fuoriclasse argentino Lionel Messi è il miglior marcatore dei blaugrana e il capocannoniere della Liga assieme a Benzema con 12 reti realizzate, mentre Lucas Pérez, che al Barcellona ha rifilato 2 goal quando indossava la maglia del Deportivo La Coruña, è il bomber dell'Alavés con 8 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Alavés: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-ALAVÉS

Barcellona-Alavés si disputerà il pomeriggio di sabato 21 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Mario Melero López, è previsto per le ore 16.00. Sarà il 29ª confronto fra le due formazioni nella Liga spagnola.

La partita Barcellona-Alavés sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, e sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari.

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di seguire Barcellona-Alavés in diretta streaming anche sui propri pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Valverde non avrà a disposizione il giovane talento Ansu Fati, infortunatosi nel Clasico, oltre a Dembelé e Arthur. Davanti il tridente vedrà ancora una volta Messi e Griezmann ai lati di Luís Suárez. A centrocampo dovrebbe rivedersi dal 1' Arturo Vidal, con il cileno favorito sul croato Rakitic. Accanto a lui Busquets e Frenkie De Jong. In difesa Semedo e Jordi Alba sarano i due terzini, mentre al centro è ballottaggio fra Lenglet e Umtiti su chi affiancherà Piqué. Fra i pali ci sarà Ter Stegen.

Anche Garitano punterà sul 4-3-3 e avrà come unica assenza, seppur pesante, quella di Tomás Pina, che ha riportato la frattura del perone e rivedrà il campo soltanto ad aprile-maggio. Davanti al portiere Pacheco, la difesa a quattro sarà composta al centro da Rodrigo Ely e Laguardia, mentre Simo Navarro e Rubén Duarte agiranno da esterni bassi. A centrocampo Manu García agirà da playmaker, con Borja Sainz e Wakaso mezzali ai suoi lati. Nel tridente d'attacco la punta centrale sarà Lucas Pérez, con l'ex Aleix Vidal e Burke ad agire da esterni offensivi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Art. Vidal, Busquets, F. De Jong; Messi, L. Suárez, Griezmann.

ALAVÉS (4-3-3): Pacheco; Simo Navarro, Rodrigo Ely, Laguardia, Rubén Duarte; Borja Sainz, Manu García, Wakaso; Al. Vidal, Lucas Pérez, Burke.