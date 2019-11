Barcellona, Abidal allo scoperto: "Cerchiamo un attaccante. Lautaro? È completo"

Lautaro Martinez è seguito dal Barcellona e il direttore tecnico Abidal non ne fa mistero: "È un giocatore che conosciamo, di ottimo livello".

Eric Abidal non si nasconde: il segue Lautaro Martinez con interesse. Il direttore tecnico del club catalano ha confermato che l'argentino dell' è nei radar blaugrana per la prossima estate, quando il francese punta a prendere un altro attaccante.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Come ha rivelato in un'intervista al 'Mundo Deportivo', l'ex terzino sinistro ha già comunicato a Suarez che per il 2020 l'obiettivo è un attaccante, anche perché l'uruguagio va per i 33 anni.

“Sono trasparente con i giocatori, Suarez può confermarlo. Gli ho già detto che l’anno prossimo cercheremo un giocatore offensivo. Lui l’ha accettato perché vuole il meglio per la squadra. Oggi posso dire che non c’è priorità”

Quando gli è stato chiesto di Lautaro, Abidal non ha negato l'interesse e ha definito l'attaccante argentino dell'Inter un giocatore completo.

“È un giocatore completo, credo che stia giocando a un ottimo livello. È un giocatore che conosciamo, ce ne sono anche altri che hanno molte qualità”.

Le voci di un interesse del Barça per il 'Toro' andavano avanti dall'estate. Ora c'è anche la conferma dei blaugrana.