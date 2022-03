Un bambino alla premiazione del Liverpool: "Pensavano fosse il figlio di Alisson"

Il Liverpool ha vinto domenica scorsa, al termine di una lunga maratona conclusasi solo dopo i rigori ad oltranza, la nona League Cup della sua storia. Lo ha fatto nella magica cornice di Wembley e contro in Chelsea mai domo.

Agli occhi dei più attenti non è sfuggito un particolare: alla premiazione ha preso parte anche un bambino.

In molti si sono chiesti se fosse il figlio di uno dei calciatori Reds, ma in realtà si è trattato di un ospite al quale è stata data la possibilità di vivere un momento che non dimenticherà mai.

Il bambino in questione ha infatti 11 anni, si chiama Beau Brown, tifa per il Liverpool e gioca a calcio come difensore in una squadra Under 11.

Beau ha assistito alla finale insieme a suo padre Terrence e dopo la vittoria dei suoi beniamini, ha cercato di avvicinarsi il più possibile ad essi. Quando i giocatori del Liverpool si sono avviati verso il ‘palco d’onore’, a notarlo è stato Alisson.

A quel punto, il portiere brasiliano ha chiesto a Klopp se Beau potesse prendere parte ai festeggiamenti della squadra e la risposta del tecnico è stata affermativa.

Lo stesso Beau ha poi raccontato, ai microfoni di 'Sky Sports', di aver vissuto un’emozione incredibile.

“E’ stata forse la più bella esperienza della mia vita, mi sono sentito come un calciatore. Tutti i miei amici hanno iniziato a scrivermi”.

Terrence Brown, il padre di Beau, ha raccontato che in molti hanno scambiato il bambino per il figlio di Alisson.

“Dopo la partita abbiamo provato ad avvicinarci un po’ ai calciatori. Alisson gli ha parlato e poi credo che abbia discusso della possibilità di portarlo su con Klopp. Tutti pensavano che fosse suo figlio. Il mio telefono è letteralmente esploso, ho ricevuto tantissimi messaggi. Beau ora è famoso, per me è stato un momento di grande orgoglio”.