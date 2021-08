Balotelli sostituito al 57': urla e pugni alla panchina

L'ex attaccante della Nazionale, attualmente in Turchia, ha nuovamente perso la testa in campo, dopo essere stato sostituito al 57'.

Mario Balotelli ha già finito la sua dose di pazienza in Turchia. Non è certo una novità, ma a volte riesce a sorprendere tutti, ancora: l'ex attaccante della Nazionale, all'Adana Demirspor da inizio luglio, ha disputato appena 3 partite e si è già sfogato platealmente.

E' il 37' della gara tra Adana Demirspor e Konyaspor: risultato fermo sullo 0-0. Balotelli, partito titolare, viene sostituito dal suo allenatore, Samet Aybaba, per favorire l'ingresso in campo di Francis Ezeh.

L'ex Milan e Inter è una furia: si accomoda in panchina allo "Yeni Adana Stadyumu" non mandandole a dire. Si siede e via di insulti: prende una borraccia e la scaraventa a terra. Altri insulti. Quindi rifila un pugno alla copertura della panchina.

Implacabile: l'Adana Demirspor passerà in vantaggio 2 minuti dopo con Assombalonga, raggiunto in extremis da Bardakci. Al suo arrivo in Turchia lo hanno accolto da star: lui reagisce così, dopo appena 3 partite disputate. Balotelli non cambia mai.