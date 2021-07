Ballo-Touré al Milan, c'è l'accordo col Monaco: affare da 4 milioni

Non solo la permanenza di Brahim Diaz: il Milan si regala anche Fodé Ballo-Touré. Il terzino senegalese è atteso in Italia nelle prossime ore.

Non solo l'affare Brahim Diaz, definitivamente chiuso nelle scorse ore: il Milan sta per mettere a segno anche l'acquisto di Fodé Ballo-Touré. Secondo 'Sky Sport', il giovane terzino sinistro del Monaco può considerarsi un nuovo giocatore rossonero.

Accordo trovato con il Monaco e operazione chiusa nella giornata odierna. Le cifre: ai monegaschi vanno 4 milioni di euro più un altro mezzo milione di bonus, legato alle presenze del calciatore nella prossima stagione e all'eventuale qualificazione in Champions League, la seconda di fila, della formazione di Pioli.

Ballo-Touré, 24 anni, già convocato in passato dalle nazionali giovanili francesi prima di scegliere il Senegal, è come detto un terzino mancino. E, come tale, arriverà al Milan per ricoprire il ruolo vacante di vice Theo Hernandez.

Sempre secondo 'Sky Sport', così come Brahim anche Ballo-Touré è atteso in Italia entro poche ore, presumibilmente già nella giornata di domani. Il primo rimarrà nel club dove ha finalmente trovato continuità; il secondo si appresta a iniziare la propria avventura italiana.