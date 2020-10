Avellino-Juve Stabia dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Avellino e Juve Stabia in campo nel 5° turno del girone C di Serie C: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

AVELLINO-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino- Stabia

Avellino- Stabia Data: 19 ottobre 2020

19 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Rai Sport

Rai Sport Streaming: Eleven Sports, RaiPlay

Uno dei piatti forti della quinta giornata del girone C di Serie C è il derby campano tra l'Avellino e la Juve Stabia, accomunate dallo stesso numero di punti in classifica.

Sia gli irpini che gli stabiesi hanno infatti sei punti, conquistati con modalità diverse: l'Avellino con sole due partite giocate, la Juve Stabia con quattro.

I ragazzi di Piero Braglia hanno due gare da recuperare: quella sospesa e rinviata con la Turris per maltempo e quella rinviata contro il Bisceglie, la cui presenza nel campionato è rimasta in dubbio fino all'ultimo a causa del ricorso - poi perso - presentato da Picerno e Bitonto contro la retrocessione.

Per l'Avellino due vittorie arrivate nelle trasferte di Viterbo e , entrambe senza subire reti. La Juve Stabia ha esordito perdendo contro il Monopoli in casa, per poi vincere sul terreno di gioco della Vibonese; successivamente le 'Vespe' si sono arrese al Catania e hanno avuto la meglio, di misura, sulla Virtus Francavilla.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Avellino-Juve Stabia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO AVELLINO-JUVE STABIA

Avellino-Juve Stabia verrà giocata lunedì 19 ottobre 2020 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Calcio d'inizio alle ore 21. Arbitrerà il signor Valerio Maranesi della sezione di Ciampino.

Per il match tra Avellino e Juve Stabia è prevista la trasmissione in chiaro sul canale Rai Sport (numero 57), disponibile anche nella versione in alta definizione (numero 58).

La diretta di Avellino-Juve Stabia è disponibile su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della Serie C: acquistando uno dei pacchetti a disposizione, si può usufruire della visione dell'incontro su pc, smartphone e tablet.

In alternativa c'è l'opzione RaiPlay, servizio gratuito che consente di accedere a tutti i contenuti della Rai.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, D'Angelo, De Francesco, Burgio; Fella, Santaniello. All. Braglia

JUVE STABIA (4-3-1-2): Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Scaccabarozzi, Berardocco, Mastalli; Fantacci; Cernigoi, Romero. All. Padalino