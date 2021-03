L'Atletico contro il Real: "C'è chi è abituato ad avere il vento a favore"

L’Atletico Madrid risponde alla polemiche post derby sollevate dal Real Madrid: “Criticano anche le decisioni giuste”.

Quello andato in scena domenica pomeriggio è stato un derby di Madrid che ha lasciato dietro di se una lunga scia di polemiche.

Ad alimentarle è stata in particolare una decisione arbitrale duramente criticata dai giocatori e dai dirigenti del Real Madrid.

Nei minuti finali del primo tempo, il direttore di gara Hernández Hernández, ha deciso di non decretare un calcio di rigore a favore dei blancos per un fallo di mano in area di Felipe. L’addetto al VAR, nell’occasione ha richiamato l’attenzione dell’arbitro il quale, dopo essere andato a rivedere l’azione al monitor, non ha cambiato la sua decisione.

Un episodio che il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha duramente stigmatizzato dopo il triplice fischio finale.

“E’ chiaro che noi con l’arbitro Hernández non sia fortunati. Il pallone ha colpito il braccio e per quando ci riguarda quello è rigore. Gli addetti al VAR gli hanno anche chiesto di andare al monitor, ma non è cambiato nulla. Pareggiare a fine primo tempo ci avrebbe consentito di affrontare la ripresa in modo diverso”.

Tali polemiche non sono evidentemente piaciute in casa Atletico Madrid, tanto che il club dei colchoneros ha risposto con una stilettata lanciata attraverso un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter.

Critican hasta los aciertos...

Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 8, 2021

“Criticano anche le decisioni giuste… Alcuni sono abituati ad avere sempre il vento a favore”.

C’è da dire che la maggior parte degli opinionisti ed ex arbitri iberici che hanno analizzato l’episodio, hanno dopo la partita dato ragione al direttore di gara Hernández Hernández.

Come è noto, il derby si è concluso sull’1-1, un risultato che tiene viva la corsa al titolo di campione di Spagna che attualmente vede l’Atletico primo in Liga con tre e cinque punti di vantaggio su Barcellona e Real e con una partita ancora da recuperare.