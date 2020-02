Atalanta-Valencia, Djimsiti k.o nel riscaldamento: gioca Caldara

Poco prima del fischio d'inizio a San Siro, Gasperini deva fare a meno di uno dei suoi titolarissimi: Caldara titolare in Champions League.

Non è cominciata con il sorriso la prima volta dell'nella fase ad eliminazione diretta della . Gasperini, infatti, ha dovuto fare i conti con l'infortunio capitato apoco prima del fischio iniziale. Al suo posto in campo Mattia Caldara.

Per Djimsiti un problema muscolare e controlli nei prossimi giorni: la sensazione è che Gasperini non abbia voluto rischiare uno dei suoi imprescindibili nonostante l'importanza della gara contro il , preferendo puntare su Caldara, tornato a Bergamo lo scorso mese durante la campagna acquisti invernale.

Per Caldara si tratta della prima presenza in Champions League, dopo aver giocato nove gare in , di cui una con la maglia del . Djimsiti invece salta la sua terza gara europea in questa stagione: senza di lui, causa turnover, una sconfitta e una vittoria.

Se Djimsiti è stato fondamentale nella grande stagione dell'Atalanta, per Caldara è una bella rivincita, dopo anni passati in infermeria tra Milan e . Tornato a Bergamo ha subito l'opportunità di mostrare le grandi qualità portate alla luce nelle stagioni pre-big.