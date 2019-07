Atalanta a San Siro, Ilicic è contrario: "Non voglio giocare a Milano"

L'Atalanta giocherà a San Siro le partite casalinghe di Champions, ma Josip Ilicic ha manifestato tutto il suo malcontento tramite Instagram.

E' notizia di oggi che l' giocherà le gare casalinghe della a San Siro in attesa che vengano completati i lavori di ristrutturazione dello stadio di Bergamo.

Dopo l' , anche il ha dato il suo benestare in via ufficiale ma non tutti i giocatori dell'Atalanta sono contenti di giocare la Champions a San Siro.

Josip Ilicic ha infatti risposto contrariato a un post pubblicato su Instagram dal Papu Gomez che ringraziava il Milan e l'Inter per la concessione temporanea dello stadio.

"Io non voglio giocare a Milano", ha commentato Ilicic con faccina pensierosa. Evidentemente il trequartista sloveno avrebbe preferito giocare la Champions a Bergamo o magari al Mapei Stadium, dove l'Atalanta è già stata ospitata per le partite di .