Atalanta-Napoli, le pagelle: Pessina show, disastro Maksimovic

Pessina e Duvan Zapata super, Gollini provvidenziale, Lozano non molla mai. Hysaj e Maksimovic disastrosi, Osimhen e Insigne deludono.

PAGELLE ATALANTA

GOLLINI 7 - Ci mette i guantoni nel momento cruciale: l'uscita su Osimhen vale la finale.

TOLOI 6 - E' il migliore del pacchetto arretrato orobico: prova attenta senza sbavature.

PALOMINO 5,5 - Soffre Lozano e appare troppo ruvido nelle chiusure. (72' CALDARA SV)

DJIMSITI 5,5 - Al pari di Palomino patisce le avanzate del Chucky e concede qualcosa sul proprio fronte difensivo.

SUTALO 6 - In un ruolo inusuale, guadagna la sufficienza.

DE ROON 6 - Vince il duello coi dirimpettai azzurri: sostanza e posizionamento.

FREULER 6 - Lo svizzero non regala mirabilie, ma è fondamentale per la manovra atalantina.

GOSENS 6,5 - Asfalta l'out mancino con corsa, inserimenti e cross.

PESSINA 8 - Man of the match indiscusso con la doppietta impreziosita da un goal d'alta scuola: se l'Atalanta vola in finale, è anche grazie al suo gioiello. (90' PASALIC SV)

MURIEL 6 - Si dà da fare ma pecca in cattiveria quando c'è da concludere: ha vissuto giornate migliori. (56' ILICIC 6 - Mette in apprensione la retroguardia partenopea).

D. ZAPATA 7,5 - Sblocca la gara con un bolide, poi diventa il partner di Pessina per la notte da urlo del compagno: l'ex ha colpito.

PAGELLE NAPOLI

OSPINA 6 - Preso a pallate dalla Dea, paga lo scarso filtro dei compagni mettendoci una pezza quando può.

DI LORENZO 4,5 - Sbaglia passaggi elementari, perde spesso il duello con Gosens e rimedia un tunnel nel 3-1 di Pessina.

RRAHMANI 5 - In difficoltà contro Zapata e soci insieme al resto della difesa azzurra.

MAKSIMOVIC 4 - Sbaglia sul primo goal, chiude in ritardo sugli avversari e sembra fuori fase: prestazione da bollino rosso.

HYSAJ 4 - Ha responsabilità sul tiro vincente di Zapata, non spinge e offre a Muriel il pallone del 3-0: male male. Esce anzitempo per infortunio. (41' MARIO RUI 5,5 - Si propone, ma con poche idee).

ELMAS 4,5 - In attesa di capire quale sia il suo vero ruolo, a Bergamo non entra mai in partita. (46' POLITANO 6 - Dà vivacità alla manovra).

BAKAYOKO 5 - Salva in parte una serata 'horror' con l'incursione da cui nasce l'1-2 di Lozano, ma in mezzo al campo sbaglia troppo. (63' DEMME 6 - Entra e ci mette grinta).

ZIELINSKI 4,5 - E' uno degli uomini chiamati a dare qualità al Napoli, invece il polacco latita senza mai incidere: bocciato. (63' LOBOTKA 6 - Impatto positivo dopo mesi sottotono).

LOZANO 6,5 - Salta gli avversari come birilli ma sbatte contro la difesa orobica per mancanza di soluzioni, il guizzo che vale il goal dimostra però come sia tra i pochi a non mollare.

OSIMHEN 5 - Torna titolare dopo guai alla spalla e Covid, ma la forma è ancora approssimativa: ci mette il piedone sulla palla che può valere il 2-2, trovando un Gollini monstre. (79' PETAGNA SV)

INSIGNE 5 - Nel primo tempo ci prova timidamente, nella ripresa scompare alla distanza: dal capitano, soprattutto in momenti così, ci si aspetta di più.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 7; Toloi 6, Palomino 5,5 (72' Caldara sv), Djimsiti 5,5; Sutalo 6, De Roon 6, Freuler 6, Gosens 6,5; Pessina 8 (90' Pasalic sv); Muriel 6 (56' Ilicic 6), D. Zapata 7,5. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 4,5, Rrahmani 5, Maksimovic 4, Hysaj 4 (41' Mario Rui 5,5); Elmas 4,5 (46' Politano 6), Bakayoko 5 (63' Demme 6), Zielinski 4,5 (63' Lobotka 6); Lozano 6,5, Osimhen 5 (79' Petagna sv), Insigne 5. All. Gattuso.