Argentina, arrivano i convocati per Cile e Messico: c'è anche Correa della Lazio

Non solo gli habituè De Paul, Dybala, Pezzella e Lautaro Martinez: senza Messi, Scaloni ha deciso di chiamare il giocatore laziale.

Senza Aguero, senza Di Maria e senza lo squalificato Messi, è una nuova quella che sfiderà il il prosimo 6 settembre a Los Angeles e dunque il cinque giorni dopo a San Antonio, Texas. Si riparte da Dybala e Lautaro Martinez, ma sopratutto da Joaquin Correa.

E' il giocatore della , infatti, la grande novità di Scaloni per i prossimi impegni dell'Argentina: El Tucu ha all'attivo tre gare con l'Albiceleste, tutte giocate nel 2017. Con tre assenze importanti e la situazione di Higuain e Icardi, l'ex proverà a sfruttare l'occasione per rimanere stabilmente nel giro della Nazionale.

Per il resto, oltre ai già citati Dybala e Lautaro, gli unici altri convocati dalla sono Pezzella della e De Paul, oramai costantemente chiamato dall'Argentina. Presenti anche vecchie conoscenze come Pereyra, Paredes ed Ocampos.

L'Argentina proverà per l'ennesima volta a lavorare in vista di Copa America e Mondiali, dopo l'ultimo deludente torneo: oramai quasi una costanza, per una Nazionale che non solleva un trofeo d'elite addirittura dal 1993.

I convocati dell'Argentina per Cile e Messico:

Portieri: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate) and Agustin Marchesin ( ).

Difensori: Nicolas Otamendi ( ), German Pezzella (Fiorentina), Leonardo Balerdi ( ), Marcos Rojo ( ), Lucas Martinez Quarta (River Plate), Gonzalo Montiel (River), Nicolas Figal (Independiente), Nicolas Tagliafico ( ).

Centrocampisti: Marcos Acuna ( CP), Leandro Paredes ( ), Guido Rodriguez (Club America), Giovani Lo Celso ( ), Nicolas Dominguez (Velez), Rodrigo De Paul ( ), Matias Zaracho (Racing), Roberto Pereyra ( ), Exequiel Palacios (River Plate), Lucas Ocampos (Sevilla), Manuel Lanzini ( ), Alexis Mac Allister (Boca).

Attaccanti: Joaquin Correa (Lazio), Lautaro Martinez ( ), Paulo Dybala ( ) e Adolfo Gaich (San Lorenzo).