Allenatore Juventus, Paratici: "Mai pensato a Guardiola, ci sono competizioni in corso..."

Il nuovo allenatore della non sarà Pep Guardiola. A scrivere la parola fine sul tormentone social degli ultimi giorni è Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero.

Il dirigente, intervistato da 'DAZN' prima della gara contro la , ha seccamente smentito i contatti col tecnico del City.

"Credo che questo sia un mondo un po' strano. Non abbiamo avuto contatti, non ci abbiamo neanche mai pensato , perchè è sotto contratto, per mille motivazioni. Mi sembra molto strano tutto questo".

La Juventus peraltro non ha fretta di trovare il successore di Allegri, tanto che l'ufficialità del nuovo allenatore non arriverà a breve. Ma Paratici, sembra fornire un 'indizio'.

"Abbiamo le idee chiare, lo abbiamo già detto, stiamo facendo le nostre valutazioni, ci sono ancora tante competizioni in corso... Fino a quando non termineranno tutte le competizioni mi sembra giusto, anche per rispetto di tutti, rimanere in questa situazione".