Allegri verso Juventus-Inter: "Chiesa è a disposizione, verrà in panchina"

Il tecnico livornese presenta Juventus-Inter in conferenza: "Sono una squadra forte nonostante il brutto periodo. Pogba in gruppo da mercoledì".

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match che vedrà la Juventus impegnata all'Allianz Stadium contro l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia.

Il tecnico livornese ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la soglia della concentrazione, sebbene i prossimi avversari stiano attraversando un periodo da dimenticare.

"E' una competizione diversa, una semifinale. Bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. L'Inter è forte, nonostante il momento negativo attuale: anzi, è proprio ora che serve drizzare le antenne. Dovremo stare molto più attenti".

Chiesa farà parte dei convocati: all'Allianz Stadium partirà dalla panchina. Bonucci e Pogba torneranno ad allenarsi con la squadra da mercoledì.

"Chiesa è a disposizione. L'unico controllo fatto è quello in Austria: il ginocchio è a posto, ha solo questa infiammazione tendinea. Domani verrà in panchina con noi".

"Alex Sandro sta meglio ma credo che difficilmente sarà della partita. Rugani sta bene, Bonucci sarà a disposizione della squadra da mercoledì così come Pogba".

Calendario intasatissimo ad aprile, segno che la Juventus è ancora in corsa su tutti i fronti.

"Giocare ogni tre giorni in questo periodo vuol dire essere dentro agli obiettivi: il campionato, la semifinale di Coppa Italia e il quarto di Europa League. Bisogna essere bravi a riempire anche le settimane di maggio".

Il tasso di difficoltà del match in programma domani sarà più elevato rispetto a quello del 19 marzo.

"Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro all'Inter, ha vinto anche con la Lazio che, dopo la Juventus, è la squadra ad aver vinto più trofei negli ultimi anni. Domenica l'Inter ha fatto una buona partita, ci sono state diverse occasioni. Domani per noi sarà più complicato rispetto all'ultimo match di Milano".

"Tutte le partite son diverse, lo scorso anno ne abbiamo pareggiata una e perse tre. Quest'anno ne abbiamo vinte due ma siamo ancora in ritardo. L'Inter ha una batteria forte: Lukaku è un vero centravanti, Dzeko è un po' più atipico e sa giocare bene a calcio, Lautaro farebbe la prima punta se giocasse accanto a lui".

Anche in caso di vittoria, la qualificazione si deciderebbe al ritorno in quel di San Siro del 26 aprile.

"Il colpo del k.o. non ci sarà perché domani si gioca in Coppa Italia, difficilmente la qualificazione si chiuderà domani. In questo momento il pericolo numero uno viene da noi, dobbiamo stare sereni e tranquilli".

L'ultimo Inter-Juventus è stato caratterizzato dalle roventi polemiche per l'arbitraggio di Chiffi e l'operato del VAR.

"In tutte le partite ci sono gli episodi, a maggior ragione in Juventus-Inter che è una grande gara. Massa è un ottimo arbitro e sarà sicuramente in grado di gestire il match".

In futuro non è da escludere un impiego di Iling Junior come mezzala.

"Iling Junior momentaneamente è il vice Kostic, lì può giocarci anche De Sciglio. Vorrei provarlo come mezzala, credo abbia le qualità per giocare lì".

Un plauso per la crescita di Locatelli, sempre più leader nel centrocampo della Juventus.

"E'cresciuto molto e ha ancora margini di miglioramento. Mi sta piacendo di più sotto l'aspetto della distribuzione del gioco. Dal punto di vista del cuore e della voglia di portare a casa il risultato, Locatelli è uno di quelli che ha tutto per poter giocare nella Juventus".