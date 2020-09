Al-Hilal colpito dal coronavirus: 26 positivi ma si gioca

Un vero e proprio focolaio di coronavirus nello spogliatoio dell'Al-Hilal, squadra in cui milita il nostro Sebastian Giovinco e attualmente impegnata nella asiatica nonché detentrice del trofeo.

I calciatori risultati positivi negli ultimi giorni infatti sono stati addirittura 26, compreso lo stesso Giovinco, ma nonostante questo il club non è riuscito a ottenere il rinvio della partita in programma oggi.

#AlHilal’s Men who will face the Iranian team “Shahr Khodro” at #ACL2020

