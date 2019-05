Ajax virtualmente Campione d'Olanda: basterà non perdere per 10-0

+3 sul PSV ad un turno dalla fine, con una differenza reti nettamente superiore: l'Ajax sarà campione d'Olanda all'ultima giornata.

Dall'incubo del goal di Boussaid, in cui i tifosi dell' hanno visto l'ombra di Lucas, alla quaterna con cui la squadra di Ten Hag prova a dimenticare la clamorosa disfatta di Champions contro il . A 90 minuti dal termine della Eredivisie, la squadra di Amsterdam è virtualmente Campione d' .

Grazie al 4-1 in rimonta contro l'Utrecht, e alla sconfitta del in casa dell'AZ Alkmaar, all'Ajax manca solo la matematica per festeggiare il titolo d'Olanda. Tra i festeggiamenti e il minimo dubbio rimane però la differenza reti, primo criterio in caso di arrivo a pari punti nel campionato dei Paesi Bassi.

A novanta minuti dal termine, infatti, l'Ajax ha 83 punti, mentre il PSV 80. La differenza reti sorride però ampiamenti al Lancieri, che possono contare su un +14 rispetto ai rivali di Eindhoven. In parole povere, la squadra di Ten Hag dovrebbe perdere per 10-0 o giù di lì, con il PSV che dovrebbe conquistare i tre punti con diversi goal di scarto.

Alla pari del campionato inglese, quello olandese è stato a dir poco emozionante, ma alla fine il PSV non è riuscito a tenere alta la speranza fino all'ultimissima giornata. Desiderosa di dimenticare i fantasmi europei invece l'Ajax ha fatto la voce grossa, rimontando l'Utrecht con Huntelaar, Van de Beek e la doppietta di Tadic.

Nell'ultima giornata l'Ajax se la vedrà in trasferta con il Graafschap, già sicuro di giocare lo spareggio per non retrocedere, mentre il PSV ospiterà l'Heracles, a caccia di punti per qualificarsi ai playoff di Eredivisie valevoli per un posto in .

A novanta minuti dal triplice fischio sulla stagione dell'Eredivisie, l'Ajax è ad un passo dal titolo. Tra sette giorni anche il virtuale diventerà matematico. Niente Tripletta di trofei, visto il clamoroso addio alla Champions, ma comunque la consapevolezza di essere tornato grande ed aver conquistato due competizioni.