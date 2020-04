L'agente di Fabian spaventa il Napoli: "Interessa al Real Madrid"

Fabian Ruiz nel mirino del Real Madrid, il procuratore conferma: "E' vero, lo abbiamo comunicato al Napoli. In estate si vedrà".

Acquistato per 30 milioni di euro nell'estate 2018 sotto espressa richiesta dell'allora tecnico Carlo Ancelotti, Fabian Ruiz si è rivelato fin dalle prime battute un valore aggiunto per il : prestazioni in crescendo che hanno attirato l'interesse di tanti club, in primis il .

Ma tra qualche mese potrebbe andare in scena un 'Clasico' di mercato: l'ex Betis piace parecchio anche al e la conferma l'ha data l'agente del giocatore, Alvaro Torres, intervenuto sulle frequenze di 'Canal Sur Radio'.

"Ci sono diversi club importanti che hanno chiesto informazioni su di lui, le ultime tre stagioni sono state di alto livello. Sì, è vero che il Real Madrid è interessato e abbiamo informato il Napoli di ciò. In questo momento, però, deve rimanere concentrato solo sulla sua squadra, poi in estate si vedrà il da farsi".

Parole che non possono lasciare tranquilli i tifosi azzurri, terrorizzati all'idea di perdere uno dei migliori giocatori della rosa: gli arrivi di Demme e Lobotka hanno però aumentato la concorrenza a centrocampo e quando un club come il Real Madrid chiama è quasi impossibile restare indifferenti. Appuntamento alla prossima puntata.