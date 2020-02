L'agente di Benzema: "Ha prolungato col Real Madrid fino al 2022"

Karim Djaziri, procuratore di Benzema, rivela che il francese ha rinnovato per un anno. Il futuro può essere il Lione: "L'ha sempre avuto nel cuore".

Karim Benzema si lega, in maniera quasi definitiva, al . Non soltanto a parole, ma anche e soprattutto in maniera concreta. L'attaccante francese ha infatti rinnovato il proprio contratto, spegnendo le voci di mercato che a ogni sessione si susseguono imperterrite.

Ad annunciarlo è stato l'agente di Benzema, Karim Djaziri, che a 'RMC Sport' ha fornito i dettagli dell'accordo tra club e giocatore:

"Benzema ha appena prolungato fino al 2022, è ufficiale".

L'attuale vincolo che lega Benzema al Real Madrid scade nel 2021, un anno prima. Ma l'accordo per prolungarlo di altri 12 mesi è già stato raggiunto da qualche mese. Serviva solo la firma, che, secondo Djaziri, è finalmente arrivata.

Il futuro dopo il Real Madrid? Magari il , rivela ancora l'agente. Ovvero il club dove tutto è iniziato e a cui Benzema continua ad essere legatissimo: