Adam Hlozek: il nuovo baby fenomeno del calcio ceco

A 17 anni ha già giocato oltre 50 gare da professionista con lo Sparta Praga: per ora ha detto no alle grandi d'Europa, ma il suo futuro è luminoso.

Il calcio ceco non ha certo attraversato un periodo positivo negli ultimi 10 anni dopo il buon successo degli anni '90 e 2000. Ma dalle parti di Praga c'è ancora la capacità di sfornare talentini pronti a far impazzire di gioia i fans della Nazionale e le squadre di club.



Pavel Nedved, Petr Cech e Tomas Rosicky sono stati tra i migliori giocatori nei rispettivi ruoli ed ora la speranza si chiama Adam Hlozek, talentino dello Sparta Praga deciso a prendersi la scena mondiale grazie alla sua qualità eccelsa, mostrata nell'ultimo biennio.



Hlozek è stato di fatto osservato da quasi tutti i migliori club europei negli ultimi tre anni. Anche se non compirà 18 anni a luglio, il giocatore più giovane nella storia dello Sparta Praga è già un veterano: oltre 50 partite da professionista e tutti invaghiti di lui.



Tuttavia, Rosicky, che ora lavora come direttore sportivo allo Sparta, chiede cautela:

"Penso che sia presto per andare via. Cerchiamo di essere pazienti lasciandolo crescere. Ha 17 anni e se continua a farlo, non perderà certo il trasferimento all'estero. Se succede qualcosa in questo senso, che non mi aspetto, sarà troppo presto per lui".

Se Rosicky avrà ragione, sarà la testimonianza della lealtà che Hlozek ha mostrato al suo club sin da ragazzo: ovvero da quando si è unito allo Sparta all'età di 12 anni. Insieme a lui anche il fratello David, ma il sogno di quest'ultimo è stato tragicamente interrotto.



Nel 2015, infatti, a Daniel è stato diagnosticato un piccolo tumore al cervello e, sebbene abbia cercato di affrontare la malattia per circa un anno, è stato costretto al pensionamento prematuro ad appena 18 anni.



Due anni dopo, è stato in grado di rimettersi gli scarpini e rappresentare un club di livello inferiore nella sua città natale Ivancice, ma Adam è ora il calciatore di famiglia pronto ad arrivare al vertice per sè e il fratello.



"Oserei dire che qui sta crescendo un giocatore di livello mondiale" ha detto all'iDNES l'agente Pavel Paska, che rappresenta Hlozek. "Quando aveva 12 anni, dissi al signor Kretinsky, presidente dello Sparta 'Suo fratello Daniel è eccellente, te lo consiglio, ma devi assolutamente avere il giovane Hlozek. E' un giocatore da o ".

Il giovane Hlozek ha un avuto un impatto immediato con lo Sparta Praga, avanzando verso categorie di età elevata nonostante la sua: all'età di 15 anni, si stava già allenando con la squadra Under 19 del club, ed è stato in quel momento che è stato invitato per un provino sia nell' che nel .



Entrambi i club hanno formulato importanti offerte, mentre il e il si sono avvicinati a lui con interesse. Paska, tuttavia, desiderava assicurarsi che il suo giovane cliente rimanesse nella sua terra natale.

"Prima che firmasse il suo primo contratto con lo Sparta all'età di 15 anni, gli scout di tutta Europa hanno esercitato un'enorme pressione, dicendo: 'Vieni da noi, diventerai una stella. Non è facile respingere l'Arsenal o il Bayern".



"Sappiamo dove andare e dove vogliamo andare. Certamente non in giovanili straniere, dove i ragazzi hanno un contratto per giovani. Il nostro futuro è qui in , tra i grandi nonostante la sua giovane età".

Dopo aver giocato solo una manciata di partite con l'U19, Hlozek ha fatto il suo debutto in prima squadra nell'ottobre 2018 subentrando dello scontro di coppa contro lo Slavoj Polna. Il più giovane giocatore nella storia del club a 16 anni e 70 giorni, è riuscito immediatamente a segnare un goal nel 4-1 finale.



Appena un mese dopo, ha il suo esordio in campionato, diventando il più giovane marcatore di sempre della Fortuna dopo una rete di testa contro i campioni in carica .



"Adam non ha avuto paura" ha detto il suo allenatore dell'epoca, Zdenek Scasny. "In allenamento, sembra forte come in una partita. È un talento straordinario che non gioca solo perché ha 16 anni, ma perché se lo è guadagnato".



Alla fine della stagione, Hlozek era titolare dello Sparta: sempre in campo giocando tutti i 90 minuti in ciascuna delle cinque partite di spareggio. Nonostante l'interesse delle big, Rosicky è riuscito ad estendere il suo contratto fino al 2022.



In questa stagione, ho ripreso da dove aveva interrotto, contribuendo con cinque goal e otto assist in 26 partite per la prima squadra di Sparta giocando prevalentemente come ala. Sebbene sia destro, Hlozek è stato utilizzato sia a sinistra che dalla sua parte preferita.



Club come Bayern, , , , e RB sono stati tutti considerati potenziali punti di arrivo per il nazionale ceco U21 e, data la probabile crisi del mercato dei trasferimenti, sempre più club sono alla ricerca di giovani giocatori a prezzi più bassi.

Hlozek si adatta sicuramente a questa descrizione, e mentre Rosicky insiste che la grande speranza del calcio ceco non sarà venduta, l'ex centrocampista del Dortmund sa fin troppo bene che le chiamate dell'élite europea non possono essere ignorate per troppo tempo.