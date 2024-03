Yildiz cambia ruolo, l'idea di Montella: come ha giocato con la Turchia

L'attaccante bianconero è stato schierato in un nuovo ruolo nell'amichevole contro l'Austria. Idea anche per Allegri?

Vincenzo Montella sperimenta, Massimiliano Allegri prende appunti. L'amichevole tra Austria e Turchia sarà stata seguita sicuramente con grande attenzione dal tecnico della Juventus.

Il Ct della Turchia, infatti, ha confermato la sua grande fiducia in Kenan Yildiz schierandolo titolare. Ma in un ruolo leggermente diverso da quello che ricopre in bianconero.

Una soluzione che potrebbe peraltro tornare molto utile anche ad Allegri già nel prossimo turno di campionato, contro la Lazio.