Tutti sognano Osimhen: perché potrebbe preferire il PSG alla Premier League

La stella del Napoli sarà uno dei giocatori più ambiti in sede di calciomercato, ma tra tante potrebbe essere il PSG la soluzione ideale.

Il PSG, il club dai grandi investimenti e dagli assegni in bianco è pronto a tornare ad essere protagonista in sede di mercato.

Negli scorsi anni ha speso molto, ma lo ha fatto in modo dispersivo. Ha accolto Messi, ha preso Neymar, le cui ambizioni di vincere il Pallone d’Oro sono andate in frantumi a causa dei tanti infortuni, e persino Mbappé la grande speranza locale che oggi sembra destinata ad un futuro altrove.

Come già accaduto in passato, il PSG spenderà tanti soldi, ma con uno scopo diverso: un approccio Galactico, ma anche una squadra capace di reggere tanto peso offensivo. L’addio ormai quasi certo di Mbappé creerà un buco da riempire in attacco e sebbene le soluzioni interne non manchino, la sensazione è quella che il club transalpino metterà a segno un grande colpo. Un’operazione chirurgica, ma anche atta a riaffermare la sua forza in sede di calciomercato.

A quanto pare il grande obiettivo è Victor Osimhen, che è pronto a lasciare il Napoli in estate dopo aver fatto benissimo negli ultimi anni vissuti in Campania. E’ uno degli attaccanti più forti al mondo e il PSG potrebbe rappresentare la squadra perfetta dalla quale ripartire e continuare il suo percorso di crescita.