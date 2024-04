Delusione Thiago Silva: in lacrime al termine di Manchester City-Chelsea

Il difensore brasiliano è scoppiato in lacrime al termine di Manchester City-Chelsea: a fine stagione cambierà aria.

Occasione persa per il Chelsea, uscito sconfitto dalla prima semifinale di FA Cup: a trionfare è stato il Manchester City di Guardiola, volato all'ultimo atto grazie alla rete di Bernardo Silva nel finale.

Un match equilibrato, deciso da un singolo episodio: tanti rimpianti per i 'Blues' e per Thiago Silva, che al triplice fischio di Oliver è scoppiato in lacrime sul prato di Wembley.

Troppo forte l'amarezza per il brasiliano che, al termine della stagione, non vedrà rinnovato il suo contratto col Chelsea.