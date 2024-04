Thiago Motta, futuro alla Juventus, al Milan o altrove? Le ultime sulla squadra nel 2024/2025

Il Bologna sogna la Champions League, Thiago Motta è al centro delle voci per il 2024/2025: le pretendenti aumentano tra estero e Serie A.

Come spesso accade, praticamente nella maggior parte dei casi, i centrocampisti divenuti allenatori sembrano avere qualcosa in più. Ne è ennesima dimostrazione Xabi Alonso in Germania, parlano decenni di vittorie per Ancelotti e Guardiola. In Italia il nuovo che avanza è rappresentato da Thiago Motta, allenatore del Bologna che sogna la Champions.

Dal 2023 ad oggi Thiago Motta è finito nel mirino di diversi big club europei, disposti a portarlo in società come nuovo allenatore per applicare la sua idea di calcio mostrata a Bologna.

Da canto suo l'italo-brasiliano non ha ancora chiuso la porta ad un futuro (2024/2025) come guida dei rossoblù in Europa, ma esistono anche diverse possibilità per una nuova avventura.

L'articolo prosegue qui sotto

"Xabi Alonso ha deciso di restare un'altra stagione a Leverkusen? La decisione la ritengo giusta e rispettabile, gli auguro il meglio perché è un grande allenatore" ha detto Thiago Motta, senza esporsi sul suo futuro.