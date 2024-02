The Athletic - Alphonso Davies al Real Madrid, ci siamo: trovato l'accordo verbale

Il Real Madrid mette le mani su Alphonso Davies: il canadese può arrivare già in estate, a un prezzo di favore, oppure nel 2025 a parametro zero.

Sì, è fine febbraio, ma in Spagna sembra già essere estate. Non tanto dal punto di vista climatico, quanto del mercato, perché il Real Madrid sta già facendo la voce grossa con parecchi mesi d'anticipo sull'apertura della prossima finestra.

Dopo Kylian Mbappé, in arrivo dal PSG dopo aver comunicato ai parigini l'intenzione di non rinnovare il proprio contratto, si avvicina pesantemente anche Alphonso Davies. Altro colpo apparecchiato, altra operazione quasi pronta per i nuovi Galácticos. Sia che riguardi il futuro prossimo, sia che riguardi l'estate 2025.

Secondo il 'The Athletic', dopo mesi di voci e indiscrezioni ora ci siamo veramente: Davies è a un passo dal Real Madrid. Tanto che l'intesa tra l'attuale giocatore del Bayern e le Merengues c'è già.