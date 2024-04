La replica di Tebas, furia Ter Stegen e costi alti: caos Goal Line Technology in Liga dopo Real Madrid-Barcellona

Il presidente della Liga risponde su X, il portiere del Barcellona è una furia mentre l'ex arbitro spiega il motivo del no alla Goal Line Technology.

La rete di Jude Bellingham al 91’ non ha solamente ribaltato il Clasico tra Real Madrid e Barcellona al Santiago Bernabeu ma ha di fatto chiuso ogni discorso per quanto riguarda la Liga 2023/2024.

All’indomani del successo per 3-2 della squadra di Carlo Ancelotti il goal fantasma di Lamine Yamal nel primo tempo a far discutere - e non poco -, con l’assenza della Goal Line Technology nel campionato spagnolo.

Una scelta da parte del presidente Javier Tebas, ribadita anche nel corso di Real-Barça con un post su X in cui il numero uno del campionato spagnolo ha sottolineato gli errori dello strumento tecnologico.