Le squadre qualificate al Mondiale per Club 2025: dalla Juventus all'Inter, dal Manchester City al Real Madrid, l'elenco completo

L'elenco in continuo aggiornamento delle partecipanti al nuovo Mondiale per Club: chi prenderà parte alla competizione nel 2025.

Il nuovo Mondiale per Club si avvicina: la prima edizione andrà in scena nel 2025 negli Stati Uniti. La competizione si disputerà ogni quattro anni, così come Europei e Mondiali, e conterà su 32 partecipanti.

COME FUNZIONA IL MONDIALE PER CLUB 2025: TUTTE LE INFORMAZIONI

Si tratterà di una manifestazione di lusso, che vedrà la presenza di tante tra le formazioni più nobili del calcio europeo. Ma non solo: le squadre partecipanti arriveranno da tutto il mondo, dunque anche da Sudamerica, Asia, Centro e Nordamerica, Africa e Oceania.

Per quanto riguarda l'Italia, sono due le squadre che hanno ottenuto l'accesso grazie alla posizione nel Ranking UEFA, che conta i risultati ottenuti in Champions League nelle ultime quattro stagioni: l'Inter e la Juventus.

Ma, come detto, sono tantissime le squadre dell'élite europea che hanno conquistato il pass: dal Manchester City al Real Madrid, passando per il Manchester City e il Chelsea.

Di seguito l'elenco completo, in continuo aggiornamento, delle squadre che parteciperanno al Mondiale per Club del 2025.