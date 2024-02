Ranking Mondiale per Club 2025: come funziona, le squadre qualificate e la situazione di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Lazio

Il nuovo Mondiale per Club parte nel 2025, tutto quello che c'è da sapere: come funziona e quali squadre partecipano?

Manca ormai poco al nuovo Mondiale per Club studiato dalla FIFA. La prima edizione si giocherà nell'estate 2025 negli USA e avrà cadenza quadriennale, proprio come i Mondiali tradizionali.

Saranno 32 le squadre partecipanti, divise inizialmente in otto gruppi da quattro squadre che giocano in un formato girone all'italiana a partita singola. Le prime due squadre di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale.

La fase a eliminazione diretta sarà con gara unica, dagli ottavi alla finale. Non è previsto lo spareggio per il terzo posto

L'Europa ha diritto a 12 posti, di cui quattro riservati alle vincenti delle ultime quattro edizioni della Champions League.

Chelsea, Real Madrid e Manchester City sono già qualificate di diritto, gli ultimo otto posti europei verranno assegnati tramite il ranking UEFA nell'ultimo quadriennio.

L'Italia, così come tutti gli altri Paesi, non potrà portare ai Mondiali più di due squadre. Un posto è già assegnato all'Inter.

L'altro posto, al momento, sarebbe della Juventus ma la mancata partecipazione dei bianconeri alla Champions League per la nota squalifica non gli permetterà di migliorare il proprio coefficiente nel ranking a differenza del Napoli, che andando avanti in Champions League potrebbe scavalcare la Juve. Ormai fuori invece il Milan, eliminato nella fase a gironi.

Ma come funziona il nuovo Mondiale per Club? E chi parteciperebbe oggi?