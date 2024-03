Spalletti non convoca Immobile e Scamacca: i possibili motivi della scelta

Ciro Immobile e Gianluca Scamacca non sono stati convocati per le prossime amichevoli dell’Italia: bocciature, o Spalletti vuole provare altro?

Sulla carta sono due amichevoli, nella realtà dei fatti però per l’Italia si tratterà di un qualcosa di molto più serio.

La Nazionale Azzurra si appresta ad affrontare Venezuela ed Ecuador in una tournée statunitense che, almeno si spera, dovrà dare indicazioni importanti a Luciano Spalletti in vista di Euro 2024.

Da qui al calcio d’inizio della massima competizione continentale gli Azzurri giocheranno quattro gare, comprese appunto quelle in programma a fine marzo in Florida e New Jersey e la lista definitiva dei convocati per la spedizione in Germania andrà comunicata il 7 giugno, ovvero prima dell’ultimo test match.

Per Spalletti si avvicina dunque il momento delle decisioni importanti e le scelte per Venezuela ed Ecuador potrebbero aver già offerto indicazioni da non trascurare.