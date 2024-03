Soulé incanta anche con l'Argentina: splendido goal, la Juventus valuta il futuro

L'attaccante, attualmente in prestito al Frosinone, strappa applausi con la maglia dell'Argentina Under 23: goal spettacolare contro il Messico.

Matias Soulé abbiamo imparato a conoscerlo bene grazie alle magie offerte tra le fila del Frosinone, ma il giovane talento non smette di stupire: nemmeno con addosso la maglia dell'Argentina Under 23 guidata da Javier Mascherano.

L'attaccante classe 2003 ha letteralmente dato spettacolo nel corso dell'amichevole vinta dall'Albiceleste sui pari età del Messico col punteggio di 4-2: a referto una rete destinata a rimanere impressa negli occhi di tutti per tanto tempo.

Soltanto l'ultima delle imprese del gioiello di proprietà della Juventus, che non può far altro che ammirarlo e spellarsi le mani in vista di un futuro luminoso per il ragazzo nativo di Mar del Plata.