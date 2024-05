Sorteggio playoff serie C, secondo turno nazionale: quando, data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Le partite del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C verranno definite tramite sorteggio: quando sarà la cerimonia e dove vederla.

I playoff di Serie C sono entrati nel vivo con le partitre del primo turno nazionale. Martedì 14 maggio si sono giocate le gare d'andata, mentre sabato 18 ci saranno le sfide di ritorno che definiranno quali squadre accederanno al secondo turno nazionale.

Le squadre che passeranno il turno andranno dunque a completare il quadro del secondo turno nazionale, al quale sono già qualificate di diritto Padova, Torres e Avellino: le loro avversarie verranno decise tramite sorteggio.

Le date del secondo turno nazionale dei playoff sono già state stabilite: le partite d'andata si giocheranno martedì 21 maggio, quelle di ritorno invece sabato 25 maggio.

Ma quando andrà in scena il sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C? In che data e a che ora? E dove si potrà vedere in tv e streaming? Di seguito tutte le informazioni utili.