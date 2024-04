Si è ritirato Gael Genevier, il francese d'Italia: a 41 anni ha giocato la sua ultima partita in Serie C

Arrivato nel nostro paese nel 2003, il centrocampista francese ha trascorso tutta la carriera nel nostro paese. Ora la decisione di dire stop.

Francesi e italiani non si amano troppo, specialmente quando si tratta di pallone. Eppure uno come Gael Genevier, nel suo piccolo, riesce a mettere un po' tutti d'accordo. Perché un francese che gioca praticamente per tutta la carriera in Italia non è così facile da trovare.

Un'avventura lunga, a tratti prolifica, che si è conclusa domenica: al termine della gara disputata con il suo Albinoleffe contro il Lumezzane, valida per l'ultima giornata del girone A della Serie C, Genevier ha annunciato l'addio al calcio.

Domanda quasi scontata: ah, ma giocava ancora? Sì, giocava ancora. Alla bella età calcistica di 41 anni, quasi 42: li compirà tra non molto, il 26 giugno.