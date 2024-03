Risultato a suo modo storico per San Marino, che non riesce a vincere ma che interrompe la striscia di 12 sconfitte consecutive e non subisce goal.

Erano ben 14 gare di fila che il San Marino subiva reti. L'ultimo risultato con la porta inviolata, un pareggio, era arrivato nel settembre 2022, in casa contro la Nazionale delle isole Seychelles. Oggi il San Marino ha invertito la rotta e pareggiato di nuovo, sempre in casa, contro la squadra delle due maggiori isole delle piccole Antille, le Saint Kitts e Nevis, che solo pochi giorni fa, sempre al San Marino Stadium, aveva vinto per 3-1 la prima amichevole contro il "Titano" rimontando lo svantaggio iniziale. Oggi invece la Nazionale caraibica non è riuscita a gonfiare la rete difesa da Edoardo Colombo, portiere riminese classe 2003 alla seconda presenza in Nazionale dopo il doppio ritiro dei due ex portieri sammarinesi.