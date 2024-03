Salernitana-Lecce, lo 0-1 è goal di Krstovic o autogoal di Gyomber? La decisione

Il Lecce è passato in vantaggio in casa della Salernitana con un'azione confusa. E con un dubbio sulla paternità della rete.

Nel pomeriggio dell'esordio in panchina di Luca Gotti, determinante per riprendere la corsa verso la salvezza, il Lecce ha sbloccato il risultato già nella prima parte del match: violata la porta della Salernitana già dopo 17 minuti.

Un'azione confusa, una palla vagante in area, il portiere Costil - preferito da Fabio Liverani al titolare Ochoa - costretto a raccoglierla all'interno della propria porta: così, in maniera abbastanza confusa, il Lecce è passato in vantaggio all'Arechi.

Ma se i giallorossi esultano e la Salernitana si dispera, come spessissimo è accaduto in questa stagione, c'è chi si interroga: è goal di Nikola Krstovic o autogoal di Norbert Gyomber?