Perché Ochoa non gioca Salernitana-Lecce: infortunio o scelta tecnica di Liverani? Costil titolare

Sorpresa nell'undici titolare della Salernitana: sarà il secondo Benoit Costil a difendere i pali granata nell'anticipo contro il Lecce.

Guillermo Ochoa non c'è. Ed è l'assenza che balza maggiormente all'occhio, guardando la formazione della Salernitana, in vista dell'anticipo delle 18 contro il Lecce.

Il portiere messicano non fa parte dell'undici titolare scelto da Fabio Liverani per quella che, di fatto, è l'ennesima ultima spiaggia per una formazione praticamente condannata al ritorno in Serie B. Al posto di Ochoa gioca Benoit Costil, il suo secondo.

Ma perché Ochoa non gioca Salernitana-Lecce? Si tratta di infortunio o di scelta tecnica da parte di Liverani?