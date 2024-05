Reus, o tutto o niente: l'ultima partita con il Borussia Dortmund sarà la finale di Champions League

Il tedesco lascerà il Borussia Dortmund dopo oltre un decennio: la lunga era giallonera può concludersi al meglio o con l'ennesima delusione.

Il destino avrà giocato un brutto scherzo a Marco Reus? O forse il tedesco è pronto a riscattare anni di delusioni e sfortune varie capitate nel corso della sua carriera? Si vedrà il primo giugno, quando il giocatore del Borussia Dortmund affronterà la sua ultima gara in maglia giallonera: la finale di Champions League 2023/2024.

A sorpresa, non c'è dubbio, il Borussia Dortmund è la prima finalista della Champions League 2024. Dopo aver battuto il PSG sia all'andata che al ritorno, eliminando ogni dubbio a proposito delle sue possibilità di vittoria in terra inglese, il club giallonero è ora pronto a contendersi il trofeo con una tra Bayern Monaco e Real Madrid.

Comunque vada, la finalissima di Wembley sarà l'ultima partita ufficiale in maglia Dortmund per Reus, che dopo oltre un decennio giallonero saluterà il Borussia per proseguire la sua carriera altrove. Dove, non è dato saperlo. Il presente si chiama Londra, finale di Champions.