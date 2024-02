La reazione di Mazzarri dopo l'esonero, non guarderà Napoli-Barcellona: "È troppo"

L'ultima giornata da allenatore del Napoli tra il cruccio Osimhen, a disposizione raramente, e la scelta di non vedere Napoli-Barça: "È troppo".

Il pari contro il Genoa è stato fatale per Walter Mazzarri. L’allenatore di San Vincenzo non è più il tecnico del Napoli dalla serata di ieri quando è andato in scena il ribaltone in casa azzurra con l’arrivo di Francesco Calzona sulla panchina dei partenopei.

De Laurentiis ricomincia ‘da tre’, citando Massimo Troisi. Dopo Rudi Garcia e Walter Mazzarri tocca al commissario tecnico della Slovacchia ed ex vice di Sarri e collaboratore di Spalletti riportare in alto il Napoli.

Nel frattempo si è conclusa dopo tre mesi l’avventura di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Dopo aver diretto l’allenamento, l’ultimo, a Castel Volturno, il tecnico è tornato a casa, prima della chiamata di De Laurentiis.