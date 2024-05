Real Madrid-Bayern Monaco 2-1, cronaca, tabellino e voti: Joselu ribalta i bavaresi, Blancos in finale di Champions League

Un super Neuer e il grande goal di Davies illudono il Bayern, beffato nel finale dalla clamorosa doppietta di Joselu che fissa il 2-1 finale.

A Wembley, il prossimo 1° giugno, saranno Real Madrid e Borussia Dormtund a contendersi la Champions League 2023/24. Nella notte del Bernabeu, va in scena l'ennesima rimonta folle dei Blancos: sotto 1-0 per mano di Davies, i campioni di Spagna hanno ribaltato tutto a ridosso del 90' grazie alla doppietta di Joselu.

Nella prima frazione di gioco regna un sostanziale equilibrio con l'occasione più nitida che capita al Real Madrid: diagonale di Vinicius che timbra il palo, poi sulla respinta arriva Rodrygo che calcia a botta sicura, ma il suo tap-in viene stoppato da un intervento incredibile da parte di Neuer. Il Bayern - che prima della mezz'ora perde Gnabry per infortunio - vacilla anche nel finale, quando il tiro-cross di Vinicius non trova deviazioni, ma viene prolungato in corner da un altro grande intervento del portierone tedesco.

La ripresa si apre nel segno dei Blancos, che alzano ulteriormente i giri del motore, limitando il Bayern, costretto a chiudersi a riccio nella propria metà campo. Vinicius si conferma incontenibile e il suo bolide viene neutralizzato nuovamente da uno strepitoso Neuer, che vola anche sulla punizione al veleno di Rodrygo.

Il Real costruisce forzando i ritmi, ma a colpire è il Bayern che non perdona a venti dalla fine: gran pallone lavorato da Kane che propizia l'inserimento di Davies, il cui destro vincente non lascia scampo a Lunin. Finita qui? Tutt'altro. Dopo il goal annullato ai padroni di casa - autorete di De Ligt preceduta dal fallo di Nacho su Kimmich - la squadra di Ancelotti confeziona un'altra rimonta incredibile: il tecnico italiano inserisce Joselu nel finale e l'attaccante spagnolo segna due goal in tre minut trascinando i Blancos in finale. Un'altra volta ancora.