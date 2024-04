Raphinha si sblocca in Champions League: i primi tre goal in carriera in 6 giorni

Il brasiliano ex Leeds ha trovato contro il PSG i primi goal in carriera in Champions League: ne ha segnati tre in sei giorni nei quarti di finale.

Il Paris Saint-Germain per trovare i primi goal in carriera in Champions League.

I suoi goal non sono bastati al Barcellona per raggiungere la semifinale di Champions League, ma certamente Raphinha non dimenticherà la doppia sfida contro la formazione parigina guidata dall’ex blaugrana Luis Enrique.

Dopo la doppietta al Parco dei Principi di Parigi mercoledì scorso, il brasiliano è andato a segno anche nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions.

L'articolo prosegue qui sotto

Curiosamente, per Raphinha si tratta delle prime reti nella competizione: fino alla gara d’andata PSG-Barcellona, il calciatore blaugrana non aveva mai segnato in Champions.