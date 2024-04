Ranking UEFA, la Serie A è veramente vicinissima alla quinta squadra in Champions: Liverpool-Atalanta decisiva

I cinque punti ottenuti dall'Italia avvicinano la possibilità di avere altrettante squadre in Champions nella prossima annata.

I cinque punti ottenuti dalla Serie A nel giovedì europeo avvicinano il posto extra in Champions nel 2024/2025. L'Italia, infatti, è ad un passo dall'avere cinque squadre, rispetto alle solite quattro, nel prossimo massimo torneo continentale.

Tra Fiorentina, Milan, Roma e Atalanta, infatti, l'Italia ha guadagnato punti importanti per aumentare il proprio vantaggio su Premier League e Bundesliga, le altre due contendenti per il primo posto.

Come noto, infatti, le prime due squadre del Ranking UEFA 2023/2024 ottengono un posto in più nella prossima Champions League. Italia, Germania e Inghilterra sono in lotta per la prima piazza, ma in lizza ci sono anche Francia e Spagna; nè Ligue 1 nè Liga possono però superare la Serie A, ragion per cui questi due campionati potranno al massimo arrivare al secondo posto del Ranking, guadagnando una squadra in più insieme a Premier, Bundesliga o Serie A.